ألعاب القوى المصرية تواصل التألق في ألمانيا وأوزبكستان

واصل لاعبو منتخب مصر لألعاب القوى تألقهم على الساحة الدولية، بتحقيق نتائج إيجابية في عدد من البطولات الدولية خلال الساعات الماضية.

فقد أحرز البطل الأولمبي للشباب أحمد طارق المركز الثالث في مسابقة الإطاحة بالمطرقة بملتقى أوزبكستان، مسجلًا مسافة قدرها 70.20 متر.

كما تألق البطل محمد مجدي حمزة، بطل العرب وإفريقيا، في الجولة القارية البرونزية لملتقيات ألعاب القوى "كأس شونبيكر سول" بألمانيا، بعدما حلّ في المركز الثاني بمسابقة دفع الجلة، محققًا مسافة 19.92 متر.

وفي سباق السرعة، واصلت العدّاءة المصرية بسنت حميدة تألقها العالمي، بعد أن فازت بالمركز الأول في سباق 200 متر سيدات محققة زمنًا قدره 22.76 ثانية، وهو رقم قياسي جديد للملتقى، وذلك ضمن الجولة القارية البرونزية في مدينة "أنهالت" الألمانية.

من جانبه، أعرب حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، عن فخره بالنتائج التي تحققت، مؤكّدًا أن ما أنجزه كل من أحمد طارق، ومحمد مجدي حمزة، وبسنت حميدة يعكس مدى الجهد المبذول ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى رفع اسم مصر على الساحة العالمية.

وقال فودة:" الاتحاد لن يكتفي بهذه النجاحات، بل سنواصل العمل الجاد لتوفير الدعم الفني والإداري الكامل لأبطالنا في مختلف الفئات، سعيًا لتحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028."

في السياق ذاته، أكد مجدي عبد البديع، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، أن ما تحقق في أوزبكستان وألمانيا يُعد إنجازًا كبيرًا يُثبت امتلاك مصر لجيل ذهبي واعد في "أم الألعاب".

وأضاف:" أداء أحمد طارق في المطرقة، وتألق حمزة في دفع الجلة، والرقم الرائع لبسنت حميدة، كلها مؤشرات على تطور مستوى لاعبينا عالميًا، وتمنحنا دفعة قوية لمواصلة خطتنا في دعم المواهب وصقل مهاراتهم."

وختم عبد البديع حديثه بالتأكيد على أن هناك خطة واضحة وطموحة تمتد حتى البطولات العالمية المقبلة، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر في سماء ألعاب القوى.