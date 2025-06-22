• الأغنية هي الثانية بعد أغنية "رجاوي فلسطيني" المنتجة عام 2019

أنتج جمهور فريق الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم أغنية جديدة داعمة للقضية الفلسطينية حملت اسم "القضية".

ونشر جمهور الفريق الأغنية بمنصات التواصل الاجتماعي، أمس السبت، حيث لا تزال تشهد تداولا كبيرا.

وتبرز الأغنية أهمية القضية الفلسطينية منذ الطفولة، وتشيد برموز القضية مثل "حنظلة " و"محمد الدرة"، وتدعو إلى استمرار النضال والصمود من أجل التحرر، تزامنا مع استمرار الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقول كلمات الأغنية: "مهما دازت (مرت) السنين، القضية الأولى هي فلسطين، عشنا مسيرة ملايين، من الطفولة حتى دبا (الآن) سنين".

وتضيف: "عايشين شخصية حنظلة، رمز الشموخ والعزة، غزة الخليل ورام الله".

ومن كلماتها أيضا: "علمك عالي في "كورفا سيد" (اسم فصيل جمهور الرجاء)، في دول العالم ديما موجود، ومهما دوز (تمر) العقود، الحرية تجي (تأتي) بالنضال والصمود".

ومن بين كلمات الأغنية: "مشهد يتكرر كل مرة، دم الأبرياء والشهداء، صرخة محمد الدرة، وفي العلياء صوتها صدا، من النهر إلى البحر، أرض الزيتون ولادة، بالكوفية، حتى النصر، عائدون للقيادة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل محمد الدرة (11 عاما) أيقونة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 سبتمبر 2000.

وتعد شخصية "حنظلة" الكاريكاتورية للفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي، أيقونة عربية ورمز للفلسطيني المضطهد والمتحدي.

وفي 2019، أنتج جمهور الفريق أغنية أخرى باسم "رجاوي فلسطيني"، تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية.

وتحرص فرق كرة القدم المغربية، خاصة الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي على حمل أعلام فلسطين بمدرجات الملاعب، وترديد شعارات وأغاني داعمة للقضية الفلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.