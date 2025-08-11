الرئيس اللبناني يؤكّد المضي قدماً في تنفيذ قرار تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة

نقل النائب في مجلس النواب اللبناني فراس حمدان، عن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون تأكيده على موقفه الثابت بالمضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي لجهة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.

واستقبل الرئيس عون النائب فراس حمدان "وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال النائب حمدان بعد اللقاء، "أكد الرئيس على موقفه الثابت بالمضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي لجهة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، وإطلاق مساره العملاني عبر الجيش اللبناني، تنفيذاً لتعهدات خطاب القسم والبيان الوزاري".

وأضاف، "أكدت من جهتي على الدعم الكامل لهذا الموقف التاريخي والتأسيسي الذي يشكل قاعدة أساسية لاستعادة الدولة في لبنان، وإطلاق عجلة التعافي والنهوض والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم."

وكان مجلس الوزراء قد وافق في السابع من أغسطس الحالي على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة التي تقدّم بها الجانب الأميركي للمسؤولين اللبنانيين حول تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024 من أجل تعزيز حلّ دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

وكلّف مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها في الخامس من أغسطس الحالي، الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي.

ورفض "حزب الله" قراري الحكومة اللبنانية، فيما لقي القراران ارتياحاً لدى غالبية القوى السياسية الممثّلة في الحكومة. وشهد عدد من المناطق شرق لبنان وجنوبه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال الأيام الماضية، احتجاجات شعبية على قراري مجلس الوزراء يومي الثلاثاء والخميس الماضيين.