تقرير: مستوطنون يحرقون 3 منازل و3 مركبات بالضفة الغربية

أحرق مستوطنون مساء اليوم الاثنين، ثلاثة منازل وثلاث مركبات و"كرفانا" في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "مجموعات من المستعمرين هاجمت القرية، وأحرقت ثلاثة منازل مأهولة وثلاث مركبات، إضافة إلى إحراق "كرفان".

وأشار مشاعلة إلى أن أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران دون أن تسجل إصابات، إلا أن أضرارا مادية جسيمة لحقت بالمنازل والمركبات التي تم استهدافها.

وقالت الوكالة أنه في وقت سابق من مساء اليوم، "أحرق مستعمرون منزلا ومركبتين، واعتدوا على عدد من المواطنين، في هجوم نفذوه على بلدة سعير شمال شرق الخليل".

وأضافت الوكالة أنه وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون ما مجموعه 2350 اعتداء خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1584 اعتداء فيما نفذ المستعمرون 766 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات رام الله والبيرة بـ 542 اعتداء، ونابلس بـ412 اعتداء، والخليل بـ401 اعتداء، وتنوعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.



