موجة حر تحاصر 8 دول عربية وسط تحذيرات

حاصرت موجة حر، الاثنين، 8 دول عربية، قد تبدأ في الانحسار بدءا من يومي الجمعة والسبت، وسط تحذيرات من شدة الحرارة وتأثيراتها السلبية بما في ذلك اشتعال حرائق محتملة.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية، رصدتها "الأناضول"، في مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان والبحرين وقطر والكويت.

مصر

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، في بيان، أن البلاد تشهد "أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر (شرق)".

ونصحت الهيئة "المواطنين باستمرار شرب السوائل الباردة وخاصة المياه، وعدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس".

وتذهب التوقعات إلى أن تتخطى درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية مع إحساس قد يصل إلى 43، فيما تسجل محافظات الصعيد نحو 46 درجة في الظل، مع شعور قد يبلغ 47.

وحسب تقارير محلية، فإن تلك الموجة "نتيجة تزامن امتداد منخفض الهند الموسمي العميق مع تعمق منخفض السودان، ما يدفع بكتل هوائية شديدة السخونة من شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا نحو مصر"، وسط توقعات بأن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ اعتباراً من السبت المقبل.

العراق

بدوره، توقع بيان هيئة الأنواء الجوية العراقية "تصاعدا للغبار وتسجيل 9 محافظات حرارة تصل إلى 49 و50 مئوية الثلاثاء، بينهم المثني والبصرة وكربلاء"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وتوقعت أن تسجل الاثنين درجات الحرارة العظمى في مختلف محافظات العراق، بما في ذلك بغداد وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وذي قار 50 درجة مئوية، والمثنى51، والبصرة 47.

الأردن

وأفادت الأرصاد الجوية الأردنية أن "المملكة ستبقى الاثنين ضمن الموجة الحارة والأجواء المغبرة في بعض المناطق، ويكون الطقس حارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

سوريا

وكشفت المديرية العامة للأرصاد السورية عن "استمرار الأجواء شديدة الحرارة في أغاب المناطق بالبلاد"، متوقعة أن تستمر تلك الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء.

وحذرت الأرصاد من "إشعال النار في المناطق الزراعية".

ودعت إلى "عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال في أماكن معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر".

لبنان

وبخطوة مماثلة، حذرت الأرصاد الجوية اللبنانية من "استمرار تأثير الكتل الحارة والرطبة على مختلف أنحاء البلاد مع توقعات بأنها ستبدأ في الانحسار اعتبارا من الجمعة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

ولفتت إلى "ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ 10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر".

ودعا فوج إطفاء بيروت (حكومي)، في بيان نقلته الوكالة، إلى التقيد بالتعليمات في ظل ما "يشهده لبنان من موجة حر قاسية ونسبة رطوبة عالية، تفاديا لأي عطل، وبالأخص تفادياً لأي خطر حريق".

وأكد على "العمل على تخفيف الأحمال وإطفاء أي نظام كهربائي غير ضروري من إنارة وتكييف وسخانات وإزالة أي عوائق أو عبوات زيت من جوانب المولدات، تفادياً لأي حريق محتمل بسبب الحرارة المرتفعة.

البحرين

وتشير توقعات الأرصاد الجوية في البحرين أيضا، عبر إكس، أن "الطقس سيكون حارا ورطبا مع بعض السحب".

قطر

وفي منشور عبر إكس، أفادت الأرصاد الجوية القطرية بأن "الطقس حار إلى حار جدا مع بعض السحب".

الكويت

كذلك حذرت الأرصاد الكويتية، عبر منصة إكس، من طقس حار مع التنبيه على توقعات بحدوث موجة ضباب أيضا.