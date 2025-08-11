ميرتس يعتزم إجراء مشاورات مع ترامب وزيلينسكي وزعماء أوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم إجراء مشاورات بعد غد الأربعاء مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزعماء أوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقالت المستشارية الألمانية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن المحادثات ستركز على الموقف الحالي في أوكرانيا مع النظر للاجتماع المزمع بين الرئيسين الأمريكي ترامب والروسي بوتين.

وأضاف البيان، أن المحادثات ستركز على طرح خيار لاتخاذ إجراء آخر للضغط على روسيا، وكذلك لاتخاذ "الترتيبات لعقد مفاوضات سلام ممكنة وعلاقات ذات صلة بالمطالبات الخاصة بالأرض والأمن".

ولم يتم توجيه دعوة للأوروبيين أو الأوكرانيين حتى الآن للقمة المزمع عقدها يوم الجمعة القادم في ألاسكا.