 السيطرة على حريق بنادي الصيادلة بكورنيش الإسكندرية - بوابة الشروق
الإثنين 8 أبريل 2024 7:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

السيطرة على حريق بنادي الصيادلة بكورنيش الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 7:08 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 7:08 م

سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، على حريق نشب بمنشآت داخل نادي الصيادلة، في منطقة سابا باشا، الواقع على كورنيش الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، حول إشارة من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بمنشآت نادي الصيادلة البحري.

وبانتقال ضباط مباحث القسم، رفقة 6 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بكافيه ومنشآت معظمها من الأخشاب.

ووفقا لمصدر أمني، تم السيطرة على النيران، وتبريد آثارها، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك