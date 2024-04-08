السيطرة على حريق بنادي الصيادلة بكورنيش الإسكندرية

سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، على حريق نشب بمنشآت داخل نادي الصيادلة، في منطقة سابا باشا، الواقع على كورنيش الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، حول إشارة من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بمنشآت نادي الصيادلة البحري.

وبانتقال ضباط مباحث القسم، رفقة 6 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بكافيه ومنشآت معظمها من الأخشاب.

ووفقا لمصدر أمني، تم السيطرة على النيران، وتبريد آثارها، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.