كشف محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، عن بدايته حتى الوصول إلى اللعب للدوري الانجليزي الممتاز.

وقال النني في حوار لحساب الدوري الانجليزي الممتاز: "لقد نشأت في مدينة المحلة في مصر وهي مسقط رأسي، ولها مكانة خاصة في قلبي فعلاً، لأنني نشأت هناك، ولدي أصدقاء مقربين هناك، عائلتي من هناك وما زالوا هناك".

وأضاف: "والدي في الواقع كان لاعب كرة قدم، حينما بدأت بالمشي وكنت قادراً على الركض، عندما كنت في سن الثالثة أعطاني الكرة في يدي، ثم بدأت في التدريب على تسديد الكرة نحو الحائط في المنزل، وبعد أن شعر بأن لدي شيئاً خاصا مثل طريقة تسديدي والركض بالكرة، كان يأخذني معه في كل مكان، لأنه كان يلعب في نادي، وذهبت معه لمشاهدة المباريات وتدريباته في النادي، وبالطبع كان يلعب في الشوارع أيضاً مع أصدقائه، وبدأت بالتدريج في اكتساب الخبرة من خلال مشاهدتهم".

وأوضح: "عملنا كعائلة كفريق واحد في هذا النادي، نحن قادرون على دعم بعضنا البعض في أي شيء نريده ونسعد بدعم بعضنا البعض".

وأنهى: "أود أن أشكر كل الأشخاص الذين أداروا هذا النادي، فهم يعرفون مدى أهمية الصلاة بالنسبة لي، ليس الأمر مجرد إعطاء غرفة".