قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مقر اتحاد نقابات العمال في القدس ويعتقل أمين سره

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، ضمن حملة تصعيدية تستهدف المؤسسات الوطنية في المدينة.

وأفادت محافظة القدس، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال استدعت أمين سر الاتحاد في القدس فوزي شعبان، إلى مقر الاتحاد، وبمجرد حضوره اعتقلته على خلفية عمله النقابي، وقررت إغلاق المقر بالكامل. ويأتي ذلك في سياق تنفيذ قرارات الاحتلال بحظر مؤسسات تابعة للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت محافظة القدس، أن هذه الإجراءات تُعد إعاقة صريحة للعمل النقابي وخرقًا واضحًا لقانون الحريات النقابية، كما تمثل انتهاكًا للمواثيق الدولية التي تضمن حماية وصون حقوق العمال وحرية التنظيم النقابي.

ولفتت المحافظة إلى أن الاحتلال كان قد منع، في منتصف الشهر الماضي، إقامة انتخابات للعاملين في قطاع البريد والاتصالات في محافظة القدس، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المدينة من أي تمثيل نقابي ووطني فاعل.