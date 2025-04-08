ماذا حدث خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن؟

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن زيارة رئيس الوزاء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن انتهت فجأة وبسرعة مثيرة للريبة إلى حد ما.

وأضافت هيئة البث أن زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم في المفاوضات أو خفض للرسوم الجمركية، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقال البيت الأبيض إن مؤتمرا صحفياً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو كان مقررا عقده، يوم الاثنين، قد تم إلغاؤه.

وأوضح مسئولون أن القرار اتُخذ نظرا لأن ترامب ونتنياهو كان لديهما "ارتباطين إعلاميين متتاليين (وهما تحية بعضهما في المكتب البيضاوي والمؤتمر الصحفي الرسمي)، وأرادا تبسيط الأمور"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وبحسب "يورو نيوز"، أثار إلغاء البيت الأبيض للمؤتمر الصحفي المشترك قبيل وقت قصير من وصول نتنياهو إلى الاجتماع الاستهجان، ليس على الصعيد العالمي فحسب، بل الإسرائيلي أيضًا، مما يثير تساؤلات حول القضايا الخلافية التي خلفت فتورًا بين الزعيمين المقربين.

**زيارة مخيبة للآمال

وأفادت قناة "وي أون" الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن نتنياهو أنهى زيارة مخيبة للآمال إلى واشنطن، حيث ظل ترامب غير ملتزم بتقليل الرسوم الجمركية على إسرائيل.

وأشارت القناة الهندية إلى أن ترامب وضع نفسه كوسيط محتمل بين إسرائيل وتركيا، فيما أكد نتنياهو التزامه بالتخلص من الحواجز التجارية وحماية إسرائيل من التهديدات عبر سوريا.

وأملت إسرائيل في أن تتجنب مرسوم ترامب الصادر الأسبوع الماضي بفرض تعريفات على الواردات العالمية.

وبدلاً من ذلك، استهدفت برسوم بقيمة 17% بالرغم من رفع جميع الرسوم المتبقية على الواردات الأمريكية في محاولة جاءت في اللحظة الأخيرة لتجنيبها الأمر.

وجاء ذلك بالرغم من تفاخر نتنياهو لدى إلى واشنطن من بودابست، بكونه "أول زعيم أجنبي" يلتقي ترامب للحديث عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثًا.

وكان واضحًا حجم الاهتمام الذي يوليه نتنياهو بهذا الملف، بالنظر إلى اللقاءات الدبلوماسية التي أجراها قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي.

إلى جانب ذلك، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن عدم ارتياح نتنياهو أثناء اجتماعه مع ترامب، قائلةً إن الأول "ابتلع ريقه وألقى نظرة خاطفة يمينًا ويسارًا، ثم تذمّر وخفض رأسه عندما سمع من الرئيس الأمريكي تصريحًا مفاجئًا بخصوص المفاوضات المباشرة مع إيران".

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو "لم يكن الوحيد الذي فوجئ بالإعلان عن ذلك، إذ إن بعض الشخصيات من الإدارة الأمريكية لم تكن تعرف أن ترامب سيعلن عن المفاوضات مع إيران بحضور نتنياهو".

كما أشارت إلى أن تل أبيب كانت على علم بقيام مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بوساطة سلطنة عمان، لكنها لم تكن تتخيل أن ترامب سيذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إيران؛ حيث إن الحديث مع الأخيرة يجب أن يتم "بعد توجيه ضربة قاسية" وليس قبلها.