تعليمات فنية خاصة من معتمد جمال في مران الزمالك استعداد لمواجهة بلوزداد

خصص معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد للقاء شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..

وقام معتمد جمال بتقسيم لاعبيه لأربع مجموعات، لتنفيذ بعض جمل التسليم والتسلم بين اللاعبين.

كما خصص الجهاز الفني فقرة للتسديد على المرمى، ووقسم معتمد جمال لاعبيه لتنفيذ جمل فنية، تنتهي بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الفقرة الفنية أيضًا التدريب على الكرات العرضية من الجانبين الأيمن والأيسر، في وجود لاعبي خط الوسط ومهاجمي الزمالك داخل منطقة الجزاء.

ويترأس المهندس هشام نصر نائب رئيس الزمالك، رئاسة بعثة الفريق في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا، في حين تُقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.