- عملان مصريان ضمن القائمة القصيرة من أصل 6 روايات في دورتها الحالية

- فازت «دار الشروق» بروايتين ضمن 3 أعمال مصرية حصدت الجائزة عبر تاريخها وهما «واحة الغروب» لبهاء طاهر و«عزازيل» ليوسف زيدان

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" غداً الخميس، عن الرواية الفائزة في دورتها لعام 2026، وذلك من بين ست روايات وصلت إلى القائمة القصيرة بعد منافسة قوية بين أعمال متميزة.

ومن المقرر الكشف عن الرواية الفائزة عبر بث مباشر على الموقع الرسمي للجائزة، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت أبوظبي، وسط ترقب واسع من الأوساط الثقافية والمهتمين بالأدب العربي.

وكانت الجائزة قد أعلنت قائمتها القصيرة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في هيئة البحرين للثقافة والآثار بالعاصمة البحرينية المنامة، وضمت ست روايات تمثل أربع دول عربية هي مصر والجزائر والعراق ولبنان.

وشملت القائمة كاتبين مصريين هما أحمد عبد اللطيف عن روايته «أصل الأنواع»، الصادرة عن منشورات حياة، ودعاء إبراهيم عن «فوق رأسي سحابة»، الصادرة عن دار العين، إلى جانب «منام القيلولة» لـ أمين الزاوي، الصادرة عن دار العين، و«أغالب مجرى النهر» لـ سعيد خطيبي، الصادرة عن دار نوفل، و«الرائي» لـ ضياء جبيلي، الصادرة عن دار رشم، و«غيبة مَي» لـ نجوى بركات، الصادرة عن دار الآداب.

وكان جرى الإعلان عن القائمة بحضور عدد من القائمين على الجائزة وأعضاء لجنة التحكيم، حيث كشف محمد القاضي، رئيس لجنة التحكيم، عن العناوين المرشحة، بمشاركة أعضاء اللجنة: شاكر نوري، وضياء الكعبي، وليلى هي وون بيك، ومايا أبو الحيات، إلى جانب ياسر سليمان رئيس مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو منسقة الجائزة.

وتضم القائمة القصيرة للدورة التاسعة عشرة كتابًا تتراوح أعمارهم بين 37 و69 عامًا، وتتميز أعمالهم بتنوع موضوعاتها وأساليبها، ومعالجتها لقضايا راهنة في الواقع العربي المعاصر.

ويحمل الحضور المصري في الجائزة تاريخاً لافتاً، إذ فازت ثلاث روايات مصرية بالجائزة منذ انطلاقها، من بينها روايتان صدرتا عن دار الشروق، وهما «واحة الغروب» لـ بهاء طاهر، و«عزازيل» لـ يوسف زيدان، إلى جانب «صلاة القلق» لـ محمد سمير ندا، التي حصدت الجائزة في عام 2025.

وعلى مدار تاريخ الجائزة، وصلت 31 رواية لمبدعين مصريين إلى القائمة الطويلة، فيما بلغت الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة 21 رواية، في مؤشر على الحضور القوي والمستمر للرواية المصرية في هذه الجائزة المرموقة.

وفي دورة هذا العام، يتواصل الحضور المصري بوصول روايتين من أصل ست أعمال إلى القائمة القصيرة، هما «أصل الأنواع» للكاتب أحمد عبد اللطيف، و«فوق رأسي سحابة» للكاتبة دعاء إبراهيم، ما يعكس استمرار حضور الرواية المصرية في واحدة من أبرز الجوائز الأدبية العربية.