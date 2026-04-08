خبير عسكري ألماني: ما تحقق في حرب إيران أقرب لهزيمة استراتيجية لأمريكا

أعرب الخبير العسكري الألماني، كارلو ماسالا، عن اعتقاده أن اتفاق وقف إطلاق النار في حرب إيران وفتح مضيق هرمز لا يمثل نصرا حقيقيا للولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الخبير في جامعة الجيش الألماني في ميونخ في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الأربعاء: "ما تحقق الآن يبدو أقرب إلى هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ماسالا أن خطة النقاط العشر التي قدمتها إيران لإنهاء الحرب، والتي اعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساسا جيدا للغاية للمفاوضات، "تخلو منذ البداية إلى حد كبير من أي تنازلات إيرانية تجاه المطالب الأمريكية"، مضيفا أنه لا يمكن للولايات المتحدة الحديث عن نصر كامل.

وأشار ماسالا إلى أن ما هو معروف حتى الآن يقتصر على البيان الرسمي الإيراني، وهو بعيد للغاية عما كانت تريده الولايات المتحدة، وقال: "في خطة النقاط العشر الإيرانية لا يزال هناك بند ينص على دفع رسوم مستقبلا عند عبور مضيق هرمز، يتم تقاسمها بالتساوي بين إيران وسلطنة عمان.

كما توجد على ما يبدو نسخة باللغة الفارسية تتضمن مطلبا يقضي بأن تسمح الولايات المتحدة لإيران بتخصيب اليورانيوم"، لكنه لفت إلى أن هذا المطلب لا يظهر في النسخة الإنجليزية، وأضاف: "لذلك نحن مقبلون بالفعل على أسبوعين من المفاوضات الصعبة، لكن كل ذلك لا يمكن اعتباره نصرا كاملا للولايات المتحدة الأمريكية".