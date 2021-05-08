صادق خان يخوض معركة انتخابية شرسة للاحتفاظ بمنصبه عمدة للندن

يخوض مرشح حزب العمال البريطاني معركة انتخابية أصعب من المتوقع من أجل الاحتفاظ بمنصبه عمدة للعاصمة البريطانية وذلك بعد الصعود المفاجي في نسبة تأييد خصمه عن حزب المحافظين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت بأن مرشح حزب المحافظين شون بيلي كان يتخلف في استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات، لكن أصوات الناخبين التي تم فرزها حتى الآن تظهر حصول بيلي على 35٪ مقابل 40٪ لخان.

وتمثل انتخابات عمدة لندن ظهورا قويا آخر لحزب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد فوز المحافظين في سلسلة من الدوائر الانتخابية في إنجلترا والتي أعلنت نتائجها أمس الجمعة.

وسينتقل التركيز السياسي الرئيسي إلى اسكتلندا ومسألة ما إذا كان الحزب الوطني الاسكتلندي بقيادة نيكولا ستورجن يستطيع الفوز بأغلبية مطلقة. وإذا حدث ذلك ، فسوف يزداد الضغط على جونسون لمنح استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا.