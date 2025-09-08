وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: احتجاز عمال مصنع هيونداي لن يمنع الاستثمار في أمريكا

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، اليوم الاثنين، إنها لا تعتقد أن احتجاز مئات العمال الكوريين الجنوبيين في مداهمة لمجمع مصانع لشركة هيونداي بولاية جورجيا الأمريكية سيمنع الاستثمار في الولايات المتحدة، لأن هذه الإجراءات الصارمة تعني عدم وجود أي شكوك حول سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأثار احتجاز 475 عاملا، منهم أكثر من 300 كوري جنوبي، في مداهمة الموقع الذي يضم مصنعا لإنتاج للسيارات ومصنع لبطاريات السيارات الكهربائية تحت الإنشاء، حالة من الارتباك والصدمة والشعور بالخيانة لدى الكثيرين في كوريا الجنوبية الحليفة للولايات المتحدة.

وأكدت نويم، خلال اجتماع بالعاصمة البريطانية لندن لوزراء شراكة دول "العيون الخمس" لتبادل المعلومات الاستخباراتية، ويركز على أمن الحدود: "هذه فرصة عظيمة لنا لضمان طمأنة جميع الشركات بأنه عند قدومها إلى الولايات المتحدة، ستعرف قواعد اللعبة.. نشجع جميع الشركات التي ترغب في القدوم إلى الولايات المتحدة ودعم اقتصادنا وتوظيف المواطنين، على توظيف مواطنين أمريكيين، وعلى جلب أشخاص إلى بلدنا يرغبون في الالتزام بقوانيننا والعمل هنا بالطريقة الصحيحة".

وأضافت نويم، أنه سيتم ترحيل الكوريين المعتقلين بعد احتجاز معظمهم لتجاهلهم أوامر الإبعاد، بينما انخرط "قليل منهم" في أنشطة إجرامية أخرى وسيواجهون "العواقب". من ناحيتها رحبت وزيرة الداخلية البريطانية المعينة حديثًا، شبانة محمود، بنويم ووزراء من كندا وأستراليا ونيوزيلندا في مقر قيادة للجيش يعود تاريخه إلى القرن الـ18 لإجراء محادثات حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاعتداء الجنسي على الأطفال وانتشار المواد المخدرة.

وقالت محمود، التي تم تعيينها وزيرة للداخلية في تعديل وزاري لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الجمعة، إن الوزراء "سيوافقون على تدابير جديدة لحماية حدودنا مع شركائنا في العيون الخمس، مما سيضرب مهربي البشر بشدة".

يذكر أن سلطات الهجرة الأمريكية داهمت يوم الخميس الموقع الضخم الذي تصنع فيه شركة هيونداي موتور السيارات الكهربائية في جنوب شرق ولاية جورجيا، وأوقفت أعمال البناء في مصنع مجاور يجري تشييده لإنتاج بطاريات هذه السيارات.

واستهدفت هذه العملية واحدا من أكبر وأبرز مواقع التصنيع في ولاية جورجيا، والذي روج له حاكم الولاية ومسئولون آخرون بوصفه أكبر مشروع للتنمية الاقتصادية في تاريخ الولاية.