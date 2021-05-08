الاختيار 2 وشهداء الواحات.. تفاصيل العملية الإرهابية وما حدث في المحاكمة
حركت حلقة مسلسل الاختيار ٢ اليوم مشاعر ملايين المصريين بسبب عرضها هجوم الواحات الشهير عام 2017، والذي أسفر عن استشهاد 11 ضابطًا و4 جنود وآخر مدني، واختطاف الضابط محمد الحايس الذي حرر لاحقا بمداهمة جوية من القوات المسلحة بمعاونة قوات من الشرطة.
وفيما يلي قائمة الشرف والتضحية لشهداء الوطن في هذه العملية الإرهابية
من قطاع الأمن الوطني:
المقدم أحمد فايز عبد الحافظ
المقدم محمد عبد الفتاح
المقدم أحمد جاد جميل
الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد
من العمليات الخاصة:
العميد امتياز كامل
الرائد محمد وحيد حبشي
النقيب إسلام مشهور
النقيب عمرو صلاح
النقيب كريم أسامة فرحات
النقيب أحمد طارق أحمد زيدان
النقيب أحمد حافظ أبو شوشة
رقيب شرطة أنور محمد الدبركي
مجند بطرس سليمان مسعود
مجند محمود ناصر
مجند حسن زين العابدين محمد
مجند عمر فرغلي أحمد