الاختيار 2 وشهداء الواحات.. تفاصيل العملية الإرهابية وما حدث في المحاكمة

حركت حلقة مسلسل الاختيار ٢ اليوم مشاعر ملايين المصريين بسبب عرضها هجوم الواحات الشهير عام 2017، والذي أسفر عن استشهاد 11 ضابطًا و4 جنود وآخر مدني، واختطاف الضابط محمد الحايس الذي حرر لاحقا بمداهمة جوية من القوات المسلحة بمعاونة قوات من الشرطة.

وفيما يلي قائمة الشرف والتضحية لشهداء الوطن في هذه العملية الإرهابية

من قطاع الأمن الوطني:

المقدم أحمد فايز عبد الحافظ

المقدم محمد عبد الفتاح

المقدم أحمد جاد جميل

الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد

من العمليات الخاصة:

العميد امتياز كامل

الرائد محمد وحيد حبشي

النقيب إسلام مشهور

النقيب عمرو صلاح

النقيب كريم أسامة فرحات

النقيب أحمد طارق أحمد زيدان

النقيب أحمد حافظ أبو شوشة

رقيب شرطة أنور محمد الدبركي

مجند بطرس سليمان مسعود

مجند محمود ناصر

مجند حسن زين العابدين محمد

مجند عمر فرغلي أحمد