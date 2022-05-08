مسؤول روسي: سندمر دول الناتو في 30 دقيقة في حرب نووية محتملة

قال دميتري روجوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن بلاده تحتاج إلى 30 دقيقة فقط لـ"تدمير دول حلف الناتو" في حال اندلاع حرب نووية بين الطرفين.

وذكر روجوزين، اليوم الأحد على قناته عبر "تليجرام": "في حرب نووية، سندمر دول الناتو في غضون 30 دقيقة، لكن يتعين علينا منع حدوث ذلك، لأن تبعات ضربات نووية متبادلة بيننا ستؤثر سلبا على وضع كوكب الأرض، ولذلك سنضطر إلى تحقيق فوز على هذا العدو الأقوى اقتصاديا وعسكريا بأساليب القتال التقليدية".

وحذر، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية"، من أن "وجود أوكرانيا مستقلة عن روسيا سيحولها حتما إلى دولة معادية لروسيا ومنطلق للعدوان الغربي على شعبنا".

وشدد على أن العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا هي "حرب من أجل الحقيقة وحق روسيا في الوجود كدولة موحدة ومستقلة".