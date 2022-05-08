رئيس الدوما الروسي: واشنطن تنخرط بشكل مباشر مع أوكرانيا في أعمال عدائية ضدنا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، أمس، إن الولايات المتحدة تنخرط بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

وكتب فولودين على حسابه بتطبيق "تليجرام": "لا يتعلق الأمر فقط بتوريد الأسلحة والمعدات"، مضيفا أن "الحكومة الأوكرانية حصلت على مساعدة من الاستخبارات الأمريكية"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأوضح: "منذ بدء الانقلاب، يعمل مستشارون ومدربون أجانب في أوكرانيا، لكن واشنطن اليوم تنسق وتطور العمليات العسكرية بشكل أساسي، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضد بلدنا".

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لـ"ذا هيل"، إنه ليس لديها تعليق على الأمر.

وتأتي تصريحات المسؤول الروسي وسط مزاعم روسية عن تورط حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا.

وتمكنت أوكرانيا من تحقيق بعض الانتصارات العسكرية المفاجئة، وقتل عدد من الجنرالات الروس في الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء الماضي في تقرير، أن واشنطن قدمت معلومات استخبراتية لأوكرانيا ساعدت في قتل الجنرالات الروس.

بدوره، قال السكرتير الصحفي للبنتاجون، جون كيربي، إنه بينما تشارك الولايات المتحدة المعلومات المخابراتية مع القوات الأوكرانية، لكن لم يكن لها دورا في قتل الضباط الروس على وجه التحديد، مشيرا إلى أن المعلومات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا "قانونية محددة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تشارك المعلومات مع أوكرانيا.