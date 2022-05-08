رصد تعديات على الأرض الزراعية بقرى أبيس في الإسكندرية

رصدت لجنة التعديات على الأرض الزراعية بحي وسط الإسكندرية، أعمال تعديات على أراضي زراعية بقرى أبيس، من خلال المرور اليومي، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقادت رئيس الحي عزة سعد، حملة، اليوم الأحد، بمرافقة لجنة الرصد والمتابعة لإزالة التعديات تفعيلا لقرار المحافظ رقم 88 لعام 2022، ورئيس الوزراء رقم 533 لعام 2022، حيث تم إزالة تعدي على قطعة أرض زراعية بمساحة 300 متر بقرية أبيس الثمانية، بعد القيام بتبويرها، تم إزالة تعد آخر بالبناء المخالف على أرض زراعية بمساحة 100 متر تقريبا، بأبيس السابعة.

وأشارت رئيس الحي، في تصريحات صحفية خاصة، اليوم الأحد، إلى أن الحملات وسط المدينة مستمرة لإزالة المخالفات على أملاك الدولة؛ لإعادة الانضباط وفرض القانون، حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.