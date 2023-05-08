كشف أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، عن اجتياز النجم المصري عمرو مرموش الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لصفوف آينتراخت فرانكفورت رسميًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" مبروك مرموش يجتاز الكشف الطبي وغدًا سيتم الإعلان عنه لاعبًا لفرانكفورت لمدة ٤ مواسم".

وكان نادي فولفسبورج الألماني الذي يلعب له عمرو مرموش قد أعلن رحيله رسميًا عن الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

وقال سيباستيان شيندزيلورز، المدير الرياضي لـ فولفسبورج عبر الموقع الرسمي للنادي:" سينفصل عمر مرموش عن النادي بنهاية الموسم الحالي بحلول نهاية عقده في 30 يونيو، لن يجدد تعاقده وسيغادر بعد ست سنوات قضاها مع الفريق".

أضاف:" تبادل الطرفان أفكارهما في مناقشات مفتوحة وصادقة، ولم يتوصلا لاتفاق خلال تلك المحادثات".

تابع:" نود أن نشكره على التزامه في الفترة التي قضاها مع النادي، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية، سواء في الرياضة أو في حياته الخاصة".

من جانبه أعرب عمرو مرموش عن شكره لناديه فولفسبورج عن الفترة التي قضاها مع النادي مؤكدًا على رغبته خوض تحد جديد في مسيرته.