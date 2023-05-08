قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، إنه يتابع الكرة المصرية بشكل جيد في السنوات الأخيرة.

وأضاف بيتزي في تصريحات تليفزيونية: "كانت هناك مفاوضات بالفعل مع مسؤولي نادي الزمالك، لتدريب الفريق قبل سنوات، ولكن لم نتوصل لاتفاق بشأن المقابل المادي".

وواصل : "أتابع الكرة المصرية بشكل جيد جداً، وتحديداً مباريات الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك ومعهم بيراميدز".

وتابع: "نجحت في قيادة المنتخب السعودي للفوز على مصر في بطولة كأس العالم بروسيا 2018، وكانت المباراة مميزة للغاية، خاصة وأن السلاح الذي استخدمته في الانتصار بهذه المواجهة هو احترامي للمدرب السابق للفراعنة هيكتور كوبر".

وأتم: "أتذكر الحضور القوي من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وزميله محمد النني لاعب وسط آرسنال أيضاً في هذه المباراة، حيث مثلا قوة كبيرة للفراعنة، وصلاح يُعد مثالا جيدا للاعبين المصريين في قارة أوروبا".