زراعة الشيوخ: لا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح لسببين

قال النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار الزراعي في مصر حاليا يشهد أفضل صورة له.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، مساء الأحد، أن العائد الاقتصادي من الزراعة تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة، في ظل الأوضاع العالمية، لافتًا إلى أن 70% من أراضي مصر صالحة للزراعة في حين تتمثل الأزمة فقط في وجود المياه.

وأوضح أنه جرى اللجوء إلى نواحٍ فنية في الزراعة لتقليل الهدر من المياه وتحقيق أكبر عائد من الإنتاج، بحيث يتم الاستفادة من القدرات المائية، لافتًا إلى أنّ توفر المياه كلمة السر في تحديد المحاصيل وأنواعها التي يمكن زراعتها والاكتفاء منها.

ونوه بأن المستهدف في العام الجاري هو توريد الكميات المطلوبة لرغيف الخبز المدعوم، إذ توجد حاجة لأربعة ملايين طن، في حين تم توريد 1.2 مليون طن حتى الآن.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت في وقت سابق، أنه يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 65% خلال الأعوام المقبلة.

ويتم ذلك من خلال خطة التوسع الأفقي في المشروعات القومية الزراعية والتوسع الرأسي من استنباط أصناف جديدة من تقاوي القمح عالية الإنتاجية والتوسع في صوامع القمح ومقاومة الملوحة والجفاف.