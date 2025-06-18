 السفير الألماني لدى أوكرانيا يتولى رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الألماني لدى أوكرانيا يتولى رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 1:50 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، أن السفير الألماني لدى أوكرانيا مارتن ياجر، سيتولى رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية.

ويأتي ياجر "60 عاما"، ليحل محل برونو كال، كرئيس لجهاز الاستخبارات الاتحادي.

وقالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية، إن مجلس الوزراء الألماني اتخذ القرار اليوم الأربعاء.

ويشار إلى أن ياجر، وهو دبلوماسي رفيع المستوى ، لديه خبرة واسعة كسفير في مناطق الأزمات، وفي المستشارية، وأيضا في قطاع الأعمال.

وكان سلفه، كال "62 عاما" رئيسا لجهاز الاستخبارات الاتحادي منذ عام 2016.

ومن المقرر أن يصير الآن ممثل ألمانيا لدى الكرسي الرسولي في روما، وهو منصب تردد أنه كان يسعى إلى توليه منذ فترة.

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