رويترز: وفد تفاوض إيراني يصل سلطنة عمان

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بوصول وفد تفاوضي إيراني لسلطنة عمان.

ووفقا للوكالة، أن "طائرة الوفد الإيراني هبطت قبل قليل في سلطنة عمان".

وجاء هذا الإعلان، بعد الكشف عن إقلاع طائرة إيرانية حكومية من طهران، رغم الحظر الجوي واستمرار القصف المتبادل مع إسرائيل.

يذكر أن، أنباء أفادت بوجود المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في سلطنة عمان، ومن المفترض أن تجرى جولة مفاوضات مساء اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم، أن بلاده قد تساهم بضرب إيران وقد لا تساهم، فيما بين أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما.

وقال ترامب في كلمة له: قد نساهم بضرب إيران وقد لا نساهم، ولقد اكتفيت من إيران أريد استسلاماً غير مشروط، وعليها الجلوس للتفاوض".

وأضاف، أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسما وربما لن نستكمل الأسبوع، فلن نقبل دولة فيها نظام يهدد بتدمير مساحات شاسعة".

وردا على سؤال حول المرشد الإيراني علي خامنئي، قال ترامب: حظا سعيدا.