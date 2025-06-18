وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني عندما سُئل عن التصريحات الأخيرة لآية الله علي خامنئي بأن إيران "لن تستسلم أبدا" في صراعها مع إسرائيل، كما وجه أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب لمراسلة CNN ألاينا ترين في البيت الأبيض الأربعاء: "أقول له (خامنئي): حظا سعيدا".

وعندما سُئل عن موعد نفاد صبره مع إيران، قال ترامب: "لقد نفد بالفعل، ولهذا السبب نفعل ما نفعله".

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي ذكرت فيه CNN، أن ترامب أصبح أكثر استعدادا لاستخدام الأصول العسكرية الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأصبح يشعر بالنفور من فكرة الحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع المتصاعد بين طهران وإسرائيل.

ومع ذلك، أشار الرئيس إلى أنه "ليس هناك وقت متأخر للغاية" عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال ترامب أيضا إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوميا، وأشاد بنظيره، وشجعه على مواصلة حملته في إيران.

وصرّح ترامب لترين عند سؤاله عن رسالته لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "قلت (لنتنياهو): استمر"

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "أتحدث معه (نتنياهو) بشكل يومي"، وأردف: "هو رجل جيد، يقوم بالكثير من العمل".

وكانت آخر محادثة معروفة بين ترامب ونتنياهو، الثلاثاء، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي الانضمام إلى جهود إسرائيل ضد إيران.

وقال ترامب، إنه يعتقد أن نتنياهو "عومل بشكل غير عادل للغاية من قبل بلاده"، في إشارة واضحة إلى القضايا القانونية المستمرة في إسرائيل.

وعندما سألته ترين عما إذا كان قد أعطى نتنياهو أي إشارة إلى أنه قد يساعد إسرائيل بأكثر ما يفعل الآن، قال ترامب إنه لم يفعل.