 باكستان تنفي التنسيق مع إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تنفي التنسيق مع إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 9:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 9:56 م

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم، إن بلاده "لم تُجرِ أي تنسيق أو تعاون عسكري" مع طهران، منذ بداية الحرب بين إيران وإسرائيل".

وحذر وزير الدفاع الباكستاني، في الوقت نفسه تل أبيب من مغبة التفكير في استهداف باكستان، مؤكداً أن منشآتها النووية "محصنة وتخضع لحراسة مشددة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف الوزير الباكستاني في مقابلة مع موقع "عرب نيوز"، رداً على سؤال حول ما إذا كانت باكستان قد فعّلت أنظمة دفاعها الجوي واستنفرت المقاتلات لحماية منشآتها النووية في يوم بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران: "باكستان في حالة تأهب منذ حربنا القصيرة مع الهند (في مايو)، لذا لم نخفف من درجة حذرنا منذ الشهر الماضي، بل منذ أكثر من شهر الآن".

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