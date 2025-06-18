ميسي وسواريز يتصدران قائمة شعبية في الدوري الأمريكي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، تصدره لمبيعات قمصان اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، للعام الثالث على التوالي، وفقًا للقائمة الرسمية التي أعلنتها الرابطة الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وضمت القائمة 25 لاعبًا، هيمنت المراكز الأربعة الأولى فيها على نجوم من أصول لاتينية.

وجاء الأوروجواياني لويس سواريز، زميل ميسي في إنتر ميامي، في المركز الثاني، يليه الباراجواياني ميجيل ألميرون لاعب أتلانتا يونايتد، ثم المكسيكي هيرفينج "تشاكي" لوزانو لاعب سان دييجو إف سي، ما يعكس شعبية النجوم اللاتينيين الكبيرة.

واستحوذ ناديا إنتر ميامي وسياتل ساوندرز على أكبر عدد من اللاعبين ضمن القائمة، بواقع 4 لكل فريق، ما يعكس شعبيتهما الواسعة على مستوى متاجر القمصان والمبيعات الرسمية.