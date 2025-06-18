تثبيت سعر الفائدة في أمريكا

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهي نفس توقعاتهم التي صدرت في مارس الماضي.

وقال مجلس الاحتياط إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، وأن الاقتصاد نمو "بوتيرة قوية". ويؤثر تغيير أسعار الفائدة الرئيسية غالبا وليس دائما على تكلفة الاقتراض العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الشركات.

وأصدر البنك المركزي الأمريكي اليوم أحدث توقعاته فصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة.

ويتوقع البنك نموًا أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعًا في التضخم، وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة بنهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأمريكي في 2 أبريل الماضي.

وتم تأجيل تطبيق معظم هذه الرسوم في 9 أبريل والاكتفاء برسوم قدرها 10% على كافة الواردات تقريبا، كما أشار مجلس الاحتياط إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026، بعد أن كان يتوقع في مارس خفض الفائدة مرتين في العام المقبل.

ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياط الاحتادي ارتفاع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3% بنهاية هذا العام، مقابل 1ر2% في أبريل. كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 5ر4%، مقابل 2ر4 حاليا. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 4ر1% فقط هذا العام، مقابل 5ر2% خلال العام الماضي.