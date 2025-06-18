الهلال الأحمر الإيراني: إسرائيل أغارت على 21 محافظة منذ الجمعة

• الهلال الأحمر قال إن فرقه أجلت نحو ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة

قالت جمعية الهلال الأحمر الإيراني الأربعاء، إن إسرائيل شنت غارات على 21 محافظة في البلاد منذ بدء عدوانها الجمعة الماضي، وتحدثت عن إجلاء نحو ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وذكر متحدث الهلال الأحمر الإيراني مجتبى خالدي في تصريحات لموقع "انتخاب" الإخباري، الأربعاء، أن 3 آلاف و667 موظفًا شاركوا بعملية الإجلاء.

وأشار إلى أن 983 فريقًا يعملون ضمن أعمال إزالة الأنقاض وتقديم الخدمات الطبية العاجلة وعمليات البحث والإنقاذ الناجمة عن الغارات الإسرائيلية.

وأفاد خالدي بأن فرق الهلال الأحمر نقلت حتى اليوم 145 جريحًا إلى المستشفيات، دون تقديم معلومات واضحة عن أعداد القتلى والجرحى.

ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.