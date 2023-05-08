مصطفي وزيري: الانتهاء من صيانة المتحف اليوناني الروماني في يونيو المقبل

أعلن الدكتور الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير وصيانة المتحف اليوناني الروماني ووضع جميع القطع الأثرية في الفاترين في يونيو المقبل.

وأشاد بسيناريو العرض في متحف يليق بالحضارة اليونانية الرومانية، متابعا أن افتتاح المتحف سينقل الإسكندرية إلي العالمية.

وأضاف وزيرى خلال افتتاح مشروع تطوير وصيانة جبانة الشاطبي الذي تم تحت إشراف جمعية الآثار بالإسكندرية، أن تكلفة مشروع التطوير بلغت 3 ملايين جنيه.

وأوضحت الدكتورة منى حجاج رئيس جمعية الآثار بالإسكندرية والمشرف العام للمشروع، أنه منذ عام 2021 بعد أن شهدت حالة من التدهور بسبب المياه الجوفية، وتتضمنت رفع المياه الجوفية وتوفير كافة الخدمات للزائرين وإنشاء مركز للمعلومات وغرفة مرتقبة كاميرات وأخرى VIP، معلنة افتتاحه للزائرين.

وتابعت حجاج، أن جبانة الشاطبي أقدم مقابر أثرية بالإسكندرية، شيدت بعد تأسيس المدينة مباشرة عام 332 قبل الميلاد، ويمكن للزائر أن يلمح تطور معمار المقابر فى تلك الجبانة بداية من آبار الدفن مرورًا بممرات الدفن وحتى ما يعرف "بالهيبوجيوم" وهى عبارة عن مجموعة من الحجرات الواقعة تحت الأرض والمنحوتة فى باطن الصخر تفتح على مساحة مفتوحة والتي كان يقام فيها الطقوس الجنائزية.