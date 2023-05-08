وادي دجلة أكثر الأندية تمثيلا في ربع نهائي بطولة العالم للإسكواش

تأهل 4 لاعبين من أندية وادي دجلة، وهم نوران جوهر، هانيا الحمامي، علي فرج، مازن هشام، إلى الدور ربع النهائي لبطولة العالم للإسكواش، المقامة في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أكثر الأندية تمثيلًا في هذا الدور بالبطولة ويقترب خطوة من الحفاظ على اللقب بمنافسات الرجال والسيدات.

وفي منافسات السيدات، تغلبت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا على مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الـ61 عالميًا بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-5) (11-5) (5-11) (7-11) (11-9) في مباراة استغرقت 71 دقيقة.

كما تأهلت نوران جوهر المصنفة الأولي عالميًا إلى ربع نهائي البطولة بعد تغلبها على منافستها البلجيكية تيني جليس المصنفة الـ14 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-4) (11-7) في مباراة استغرقت 31 دقيقة.

وفي منافسات الرجال، تأهل مازن هشام المصنف التاسع عالميًا إلى ربع نهائي بعد تغلبه على مواطنه علي أبو العنين، المصنف الـ 29 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-9) (8-11) (11-9) (11-7) في مباراة استغرقت 63 دقيقة.

كما تغلب علي فرجـ المصنف الرابع عالميًا على منافسه الإنجليزي ناثان ليك المصنف الـ 35 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-9) (11-1) (9-11) (11-3) في مباراة استغرقت 34 دقيقة.

وانطلقت بطولة العالم للإسكواش يوم 3 مايو وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته بمدينة شيكاغو، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 10 لاعبين من وادي دجلة هم علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.