 مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر وقوع حرائق غابات بشرق روسيا - بوابة الشروق
الإثنين 8 مايو 2023 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر وقوع حرائق غابات بشرق روسيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 12:42 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 12:42 م

 

ذكرت تقارير اليوم الاثنين، أن عدة أشخاص لقوا حتفهم إثر وقوع حرائق غابات في موسكو.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن عاملين في مجال الصحة القول، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة كورجان في سيبيريا كما أصيب 14 آخرون.

وقد آتت الحرائق على أكثر من 40 منزلا، كما تم إجلاء عدة قرى.

وذكرت السلطات في منطقة تيومين في سيبيريا أيضا أن رجلا (49 عاما) توفى أثناء محاولته مكافحة حريق في قريته.

كما أمتدت حرائق الغابات في منطقة سفيردلوفسك اوبلاست في الأورال، التي تغطي أكثر من 54 ألف هيكتار، وفقا لأحدث تقرير.

ويشار إلى أن حرائق الغابات تندلع في روسيا ما بين فصلي الربيع والخريف، ويفاقمه التغير المناخي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك