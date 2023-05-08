مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر وقوع حرائق غابات بشرق روسيا

ذكرت تقارير اليوم الاثنين، أن عدة أشخاص لقوا حتفهم إثر وقوع حرائق غابات في موسكو.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن عاملين في مجال الصحة القول، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة كورجان في سيبيريا كما أصيب 14 آخرون.

وقد آتت الحرائق على أكثر من 40 منزلا، كما تم إجلاء عدة قرى.

وذكرت السلطات في منطقة تيومين في سيبيريا أيضا أن رجلا (49 عاما) توفى أثناء محاولته مكافحة حريق في قريته.

كما أمتدت حرائق الغابات في منطقة سفيردلوفسك اوبلاست في الأورال، التي تغطي أكثر من 54 ألف هيكتار، وفقا لأحدث تقرير.

ويشار إلى أن حرائق الغابات تندلع في روسيا ما بين فصلي الربيع والخريف، ويفاقمه التغير المناخي.