نجم دورتموند يتجه للدوري الأمريكي

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يعتزم ماركو ريوس نجم وقائد بروسيا دوتموند الألماني، اتخاذ خطوة الانتقال إلى الدوري الأمريكي بنهاية الموسم الحالي.

اللاعب الذي سبق أن أعلن إنهاء ارتباطه الطويل بدورتموند، من المقرر أن يسير على خطى من سبقوه صوب دوري الولايات المتحدة الأمريكية ويخوض تجربة جديدة، على غرار ليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش وستيفن جيرارد وباستيان شفاينشتايجر وغيرهم.

وبحسب ما أشار إليه الصحفي الإيطالي الشهير فابريسيو رومانو نقلا عن اللاعب الفرنسي السابق سمير نصري عبر "كنال بلوس" فإن ريوس تلقى عرضا بالفعل وهو في مرحلة التفاوض على الانتقال للدوري الأمريكي.

ويلعب رويس بقميص دورتموند منذ 12 عاما وتحديدا منذ عام 2012 بعدما انتقل إلى أسود الفيستيفاليا قادما من بروسيا مونشنجلادباخ.