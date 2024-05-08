 صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و844 شهيدا - بوابة الشروق
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و844 شهيدا

غزة - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 2:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 2:15 م

أعلنت وزارة الصحة  الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و 844  شهيدا و78 ألفا و404 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم أوردته وكالة "معا" الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل للمستشفيات 55 شهيدا و200  إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه في اليوم الـ215 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع  طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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