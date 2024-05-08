الصليب الأحمر: لم تتضح بعد كيفية النقل الآمن للمعاقين وكبار السن في رفح

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء إنه في الوقت الذي يتقدم فيه الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لم يتضح بعد كيف سيتم نقل الأشخاص الأكثر ضعفا في المنطقة المكتظة بالسكان إلى أماكن آمنة.

وأضافت اللجنة اليوم الثلاثاء "لم تتم بعد الإجابة على أسئلة مثل كيف سيتم نقل المعاقين وكبار السن والمصابين بأمان وكيف يمكن أن يتحرك هذا العدد الكبير من السكان ويستقر بأمان مع توفير الاحتياجات الأساسية".

وقد نزح العديد من المواطنين في رفح عدة مرات بالفعل منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن "العديد من السكان في حالة ضعف وفي خطر متزايد من الموت بسبب الإصابة بالعدوى الشائعة أو الأمراض".

وقد تقدم الجيش الإسرائيلي في أجزاء من رفح، الأمر الذي يثير المخاوف من هجوم عسكري شامل.