بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا مكان لمعاداة السامية وخطاب الكراهية أو العنف في أي حرم جامعي بالولايات المتحدة أو في أي مكان آخر".

وأضاف بايدن، الذي يتعرض لانتقادات في الاحتجاجات الجامعية لدعمه غير المشروط لإسرائيل، في خطاب خلال حفل إحياء ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية بالعاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء، إلى وجود "خطاب كراهية لليهود" في الولايات المتحدة والدول الأخرى، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد الرئيس الأمريكي أنهم يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة هذا الخطاب وأن "أي يهودي لن يشعر بالتهديد" في عهد إدارته، مشدداً على احترامهم لحرية التعبير و"عدم التسامح مع الحركات والخطابات المعادية للسامية".

كما زعم أن بعض الطلاب أضروا بمباني الجامعات ولجأوا إلى العنف، مشيراً إلى أن مثل هذه الاحتجاجات أصبحت "غير قانونية".

وفي 18 أبريل الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.