جورجا ميلوني: إيطاليا مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار غزة وتدريب قوات الشرطة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن الحكومة الإيطالية مستعدة للمساعدة في تدريب قوات الشرطة والقادة السياسيين الفلسطينيين المستقبليين، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضحت ميلوني أمام أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل: "بعد وقت طويل، نجد أنفسنا أمام إمكانية واقعية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وصفها اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا الشهر لإنهاء حرب استمرت عامين بين إسرائيل وحماس بأنه "هش"، دعت ميلوني المجتمع الدولي إلى ضرورة السعي للحفاظ عليه "بعزم وصبر".

وأضافت ميلوني أنها ستبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعرضها المساعدة في مجال التدريب، وذلك خلال لقائهما في أوائل نوفمبر في روما لبحث إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة.

وكان تزايد المعارضة لما يُنظر إليه على أنه تأييد ميلوني لإسرائيل قد أدى إلى اندلاع إضرابات في أنحاء البلاد، ودفع رئيسة الوزراء إلى التعهد بالانضمام إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى للاعتراف بدولة فلسطينية.

وكان شرط ميلوني أن تقوم حركة حماس – التي تحكم قطاع غزة وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية – بنزع سلاحها وإعادة جميع الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجوم مقاتليها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.