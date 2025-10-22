دشنت تركيا "الطريق الموسيقي" الثالث في البلاد بولاية طرابزون، حيث يتمكن السائق في هذا الطريق من سماع موسيقى لدى قيادته بسرعة معينة وثابتة.

وفي حديث للأناضول عن المشروع، قال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إن السائقين سيتمكنون من سماع نشيد عثماني عند قيادتهم بسرعة ثابتة في منطقة "صو كناري" بين الكيلومترين 29 و31 من طريق طرابزون ـ ماتشكا السريع.

وأفاد أورال أوغلو بأن الوزارة تقدم تجربة قيادة ممتعة من خلال مشروع "الطريق الموسيقي".

وأضاف: "نفذنا الطريق الموسيقي الثالث لتركيا في طرابزون".

وأوضح أن الطريق الموسيقي الأول نُفذ عند الكيلومتر 21 من طريق ناليهان-بيه بازاري السريع في أنقرة، والثاني عند الكيلومتر 37 من مخرج "سيفري حصار" على طريق أنقرة-أسكي شهير السريع.

وأكد وزير النقل والبنية التحتية التركي ضرورة استيفاء معايير تقنية محددة لتحقيق أفضل النتائج لنظام الطرق الموسيقية.

وأردف: "حين يسير السائق بسرعة ثابتة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، تتحول الاهتزازات والأصوات الناتجة إلى لحن موسيقي".

وتابع: "لكي تحقق الطرق الموسيقية أفضل نتيجة، يجب تنفيذها في الطرق المستقيمة التي لا تحوي ضررا في البنية السطحية، وتكون ذات طبقة ملساء خالية من النتوءات".

وشدد على ضرورة تنفيذ هذه الطرق في المناطق ذات الكثافة المرورية المنخفضة، لا سيما في الطرق التي تقل فيها حركة الشاحنات الثقيلة لمنع تآكل الطرق الموسيقية في وقت قصير وفقدانها خاصيتها، وضمان سماع اللحن بأوضح شكل ممكن.