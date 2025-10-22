إحالة البلوجر أم مكة للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها ببث محتوى خادش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها ببث محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة العامة للبلوجر "أم مكة" نشر محتوى خادش يتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق كان قاضي المعارضات جدد حبس البلوجر "أم مكة" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها ينشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل والتشكيك في مصادر ثروتهما.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر "أم مكة" وأم سجدة وبمواجهتهما اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.