الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:36 م
وفاة 40 مهاجرًا إثر غرق قارب قبالة سواحل المهدية في تونس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:22 م

أعلنت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء، وفاة 40 مهاجرًا، من بينهم رضع، إثر غرق قارب قبالة سواحل ولاية المهدية شرق تونس.

وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية في المهدية إن وحدات الحرس البحري أنقذت 30 مهاجرًا من أصل 70 كانوا على متن القارب المنكوب.


