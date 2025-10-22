وفاة 40 مهاجرًا إثر غرق قارب قبالة سواحل المهدية في تونس

أعلنت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء، وفاة 40 مهاجرًا، من بينهم رضع، إثر غرق قارب قبالة سواحل ولاية المهدية شرق تونس.

وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية في المهدية إن وحدات الحرس البحري أنقذت 30 مهاجرًا من أصل 70 كانوا على متن القارب المنكوب.