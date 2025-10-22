ضبط نحو 52 ألف حبة كبتاجون وآلات لتصنيع المخدرات في شرق لبنان

ضبطت وحدة من الجيش اللبناني نحو 52 ألف حبة كبتاجون في منطقة مشاريع القاع – الهرمل شرق لبنان، كما ضبطت آلات لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي الواقعة شرق البلاد.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أن وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، داهمت منازل مطلوبين في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت آلات لتصنيع المخدرات، كما أتلفت مساحة مزروعة بالحشيشة.

وأضاف البيان أن وحدة من الجيش ضبطت، عند الحدود اللبنانية – السورية في منطقة مشاريع القاع – الهرمل، نحو 52 ألف حبة كبتاجون.

وأشار البيان إلى أن وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم وأوقفت أربعة أشخاص.

ووفقا للبيان تم توقيف مواطنين في بلدة قب الياس - زحلة بجرم إطلاق النار، وتوقيف مواطن في بلدة نحلة – بعلبك، وضبط سلاح حربي في حوزته، وتوقيف آخر في شارع الحمرا – بيروت، وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات في حوزته.

وقد تم تسليم المضبوطات، وفتح التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.