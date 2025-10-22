جراديشار يقود تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة الغد، المركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي ونيتس جراديشار.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عبد القادر، محمد شكري، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، أليو ديانج وطاهر محمد طاهر.