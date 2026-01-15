الجمهوريون في الشيوخ يعرقلون قرارًا لمنع ترامب من عمل عسكري جديد في فنزويلا

ؤيع. وتراجع اثنان من الجمهوريين، وهما السيناتور جوش هاولي من ميزوري والسيناتور تود يونج من إنديانا، عن موقفيهما تحت وطأة هذه الضغوط.

واضطر جيه دي فانس نائب الرئيس "للتدخل لكسر حالة التعادل (50-50) في مجلس الشيوخ بشأن مقترح جمهوري لإسقاط مشروع القانون.

وأظهرت نتيجة هذا التصويت رفيع المستوى مدى استمرار سيطرة ترامب على جزء كبير من الكتلة الجمهورية، ومع ذلك، فإن النتيجة المتقاربة للغاية كشفت أيضا عن القلق المتزايد في "الكابيتول هيل" تجاه طموحات الرئيس الهجومية في السياسة الخارجية.

وكان الديمقراطيون قد فرضوا هذا النقاش بعد قيام القوات الأمريكية بأسر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة ليلية مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر.