إيران تغلق مجالها الجوي أمام كل الطائرات ما عدا الحاصلة على ترخيص مسبق

أصدرت إيران إشعارا جديدا للملاحة الجوية "نوتام" يقضي بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران الحاصلة على تصريح.



وبحسب الإشعار فإن القرار "يسري لمدة تزيد قليلا عن ساعتين"، دون توضيح أسباب الإغلاق المؤقت.



وجاء الإغلاق المفاجئ بعد ساعات من تحذيرات عسكرية أمريكية، مما دفع عددا من شركات الطيران إلى تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى طهران ومدن إيرانية أخرى منذ أيام بسبب المخاوف الأمنية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد غير مسبوق في التوتر الإقليمي، مع تزايد الحديث عن ضربة أمريكية وشيكة ضد إيران على خلفية الاحتجاجات المستمرة داخل البلاد، وتهديدات متبادلة بين طهران وواشنطن.

هذا وسجلت منصات تتبع الحركة الجوية فراغا في الأجواء الإيرانية قبل، ما يعكس استعدادات في القيود الجوية. وقد فهم الإغلاق المؤقت للمجال الجوي كإجراء وقائي تحسبا لأي تطور عسكري أو تصعيد أمني.