تايلاند تشهد حادثا آخر في موقع بناء بعد يوم من مقتل 32 شخصا إثر سقوط رافعة على قطار

وقع حادث جديد في موقع بناء على طريق بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الخميس، وذلك بعد 24 ساعة من سقوط رافعة على قطار ركاب في شمال شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا.

ولم يرد تأكيد فوري بشأن حالات الوفاة الناجمة عن حادث اليوم، ولكن صفحة فاير اند ريسكيو تايلاند على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، التي تغطي أنشطة رجال الإطفاء المتطوعين وعمال الإغاثة قالت إن شخصا على الأقل لقى حتفه.

ووقع الحادث في موقع بناء طريق مرتفع.

من ناحية أخرى، أعلن انوبونج سوكسومنت حاكم ناخون راتشاسيما انتهاء البحث عن ناجين من حادث أمس. وقال مسؤولون إن ثلاثة ركاب تم إدراجهم ضمن المفقودين يعتقد أنهم نزلوا من القطار في وقت يسبق الحادث، ولكن مازال يتم التحقيق في الأمر.