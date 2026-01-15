تحليل: 125 مليون دولار تكلفة تغيير اسم البنتاجون من وزارة الدفاع إلى الحرب

أفاد تحليل صدر يوم الأربعاء عن مكتب الميزانية في الكونجرس بأن إعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب" قد تكلف دافعي الضرائب ما يصل إلى 125 مليون دولار، وذلك بحسب مدى اتساع التغيير وسرعة تنفيذه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في سبتمبر أمرا تنفيذيا يجيز استخدام اسم "وزارة الحرب" كلقب ثانوي للبنتاجون. وقال ترامب حينها إن هذه الخطوة تهدف إلى إيصال رسالة إلى العالم بأن الولايات المتحدة "قوة لا يستهان بها"، كما انتقد اسم وزارة الدفاع، واصفا إياه بأنه "خاضع لثقافة الاستيقاظ".

وجاء الأمر التنفيذي في وقت بدأ فيه الجيش الأمريكي حملة ضربات جوية دامية استهدفت قوارب يشتبه في نقلها مخدرات في أمريكا الجنوبية. ومنذ ذلك الحين، شهدت الساحة الدولية عملية عسكرية وصفت بالمذهلة أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كما لوحت إدارة ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية في مناطق تمتد من إيران إلى جرينلاند.

ويتعين على الكونجرس الموافقة رسميا على أي تغيير دائم لاسم الوزارة، إلا أنه لم يبد اهتماما جديا بذلك حتى الآن. ومع ذلك، تبنى وزير الدفاع بيت هيجسيث عملية إعادة التسمية، وبدأ فورا باستخدامها على عدد من اللافتات عقب صدور أمر ترامب.

فقد أمر الموظفين بإزالة الحروف الذهبية الكبيرة التي كانت تكتب "وزير الدفاع" خارج مكتبه، واستبدل اللافتة على باب مكتبه لتصبح "وزير الحرب".