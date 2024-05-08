صادرات أذربيجان من الغاز الطبيعي لبلغاريا تسجل زيادة بنسبة 20% للعام الحالي

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، إن صادرات أذربيجان من الغاز الطبيعي إلى بلغاريا من المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام، بارتفاع عن الكمية التي بلغت 1.25 مليار متر مكعب عام 2023 و0.6 مليار متر مكعب عام 2022.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن علييف قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البلغاري رومين راديف في باكو، إن أذربيجان المطلة على بحر قزوين سوف توفر حوالي 50% من احتياجات بلغاريا السنوية من الغاز الطبيعي هذا العام.

وأضاف علييف أن أذربيجان وبلغاريا وقعتا إعلانا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة راديف لباكو.

وقالت وكالة بلومبرج إن أذربيجان بدأت في شحن الغاز الطبيعي إلى بلغاريا عبر سلسلة خطوط أنابيب ممر الغاز الجنوبي في ديسمبر 2020، كما أنها تصدر الغاز إلى خمس دول أوروبية أخرى، إلى جانب كل من جورجيا وتركيا المجاورتين.