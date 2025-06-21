 ليفربول يستهدف خطف صفقة دفاعية من أرسنال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليفربول يستهدف خطف صفقة دفاعية من أرسنال

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 9:42 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 9:42 م

يستهدف نادى ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع مدافع كريستال بالاس مارك جويهى، الذي أبدى نادى أرسنال رغبته في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

وحسب ما ذكرته صحيفة «ذا ضن البريطانية» فإن جويهي مستعد لرفض الانتقال إلى آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية، بسبب مخاوفه من الجلوس على مقاعد البدلاء وحرمانه من المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول يرغب في التعاقد مع جويهي لتعويض رحيل المدافع جاريل كوانساه الذي انتقل إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 للمرة العشرين في تاريخه ليصبح أكثر الأندية حصولا على لقب البريميرليج بالتساوي مع مانشستر يونايتد.


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