أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه لغزة

أعلنت إدارة أسطول الصمود اليوم الأربعاء عبر منصة إكس أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.



وقالت إدارة أسطول الصمود إن البحرية الإسرائيلية قامت للتو بمهاجمة واختطاف أسطول الحرية، مؤكدة انقطاع الاتصال مع الأسطول.

وقالت مصادر إعلامية إن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الحرية على مسافة نحو 140 ميلا من قطاع غزة.



في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أوقفت أسطولا آخر كان متجها نحو قطاع غزة، مشيرة إلى أنه "يتم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي وأن جميع الركاب آمنون وبخير ومن المتوقع ترحيل الركاب على الفور".

من جهة أخرى، أعلن أسطول الصمود أنه لا يزال ستة من مشاركيها محتجزين من قبل إسرائيل بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية، وقد نقلت وكالة "رويترز" عن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين من "أسطول الصمود" تأكيدهم أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن إسرائيلي.

وقالت ثونبرغ: "لم أحصل على مياه نظيفة ولم يحصل المعتقلون الآخرون على أدوية حيوية".

ومساء الأربعاء الماضي، هاجمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".