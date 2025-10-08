يخوض المنتخب الوطني المصري اليوم، الأربعاء مباراة مصيرية وحاسمة في مشواره نحو حسم التأهل لكأس العالم 2026، عندما يواجه نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب الزاولى العربى فى المغرب.

ويسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن، المدير الفني، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جيبوتي لإتمام الحلم بالوصول إلى مونديال 2026.

وفي المقابل يتمسك منتخب بوركينا فاسو بحظوظه في التأهل، سواء بصفة مباشرة، أو من خلال تصفيات الملحق، حيث يحتل الوصافة برصيد 15 نقطة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة ثم منتخب سيراليون برصيد 12 نقطة، وفي المركز الرابع غينيا بيساو برصيد 10 نقاط ثم منتخب إثيوبيا برصيد 6 نقاط وأخيراً جيبوتي في المركز السادس ومتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويتضح أن الفارق في عدد النقاط بين منتخب مصر وبوركينا فاسو 5 نقاط، وبالتالي فإن منتخب مصر يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم التأهل بشكل مباشر أو فقدان منتخب بوركينا فاسو أي نقاط مما يساهم في صعود المنتخب المصري بشكل رسمي، ويكفي أيضا الفراعنة تحقيق الفوز على جيبوتي لخطف بطاقة التأهل المباشر، دون النظر لأي نتائج أخر في المجموعة.

يمكن لمنتخب مصر التأهل إلى كأس العالم حتى إذا خسر من جيبوتي ولكن بشرط أن تتعادل أو تخسر بوركينا فاسو أمام سيراليون، وسيتوقف رصيد الفراعنة عند 20 نقطة، وبوركينا ( 16 حال التعادل أو 15 حال الخسارة)، وبالتالي ستكون الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

وفي حالة انتهاء مباراتي مصر وبوركينا فاسو ضد جيبوتي وسيراليون في الجولة التاسعة بنتيجة التعادل، يتأهل الفراعنة رسميًا إلى المونديال.

وضم حسام حسن لقائمة المنتخب 24 لاعباً، وهم: حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبدالمجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، والهجوم: أسامة فيصل، ومصطفى محمد.

وكانت الإصابة قد تسببت في غياب بعض اللاعبين عن القائمة، بينهم عمر مرموش ومحمد عبدالمنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور وصلاح محسن ومحمود عبدالحفيظ زلاكة.

وسيواجه منتخب مصر جيبوتي ثمّ غينيا بيساو في يومي 8 و12 أكتوبر، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحمل تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي أفضلية للفراعنة، حيث التقيا في 3 مباريات سابقة، حقق خلالها المنتخب الوطني الفوز في جميع المباريات، دون أن يتلقى أي هزيمة أو تعادل من جيبوتي.

جاء أول انتصار لمنتخب مصر في يونيو 2008 ضمن تصفيات كأس العالم وفاز منتخب مصر على جيبوتي برباعية نظيفة.

والهزيمة الثانية لمنتخب جيبوتي أمام منتخب مصر كانت في أكتوبر 2008 برباعية نظيفة وسجل الهدف الأول أحمد حسن والثاني محمد أبو تريكة والثالث عماد متعب والرابع عكس الاتجاه من مدافع منتخب جيبوتي.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 فاز منتخب مصر على نظيره جيبوتي بنتيجة سداسية نظيفة.

من جانبه، قال أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، إنا الأوضاع في المغرب مستقرة وكل شيء على ما يرام.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "السلطات المغربية اتخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال وتأمين بعثة منتخب مصر، وكل الأمور على ما يرام، الجالية المصرية في المغرب متحمسة للغاية لمباراة جيبوتي، وستكون في الاستقبال والاحتفال للمباراة بإذن الله".

وواصل: "نسقنا مع الجالية المصرية في المغرب بشأن حضور الجماهير للمباراة لتشجيع وحماس فريقنا".

وتابع: "الاتحاد المغربي سيكون حاضرًا للمباراة وهو حاليا يساهم في الترتيبات ويتواصل معنا باستمرار".

وأنهى: "الاهتمام الإعلامي بالمباراة كبير للغاية، وبالتأكيد هذه المباراة مهمة، والكل مترقب ومتحمس للمباراة".